林志玲深V現身家庭聚餐 帶神秘男見家長？

林志玲和家人聚餐過平安夜，有一名神秘男同桌，引外界猜測是否有無新桃花。（圖／中時資料照）

被稱為演藝圈「黃金剩女」的名模林志玲，感情狀況備受關注，今（24日）她放下手邊工作，陪全家老小一起聚餐過平安夜，相當溫馨，特別的是同席的還有位神秘男子，且和林志玲互動親密，引發外界猜測是否出現新的護花使者了？

據《蘋果日報》報導，林志玲今下午和家人、好友一起到晶華酒店高檔牛排餐廳聚餐，他們特地選在隱密的VIP包廂，不想引起關注，到了下午4點半步出餐廳時，先是哥哥林志鴻推著高齡坐輪椅的奶奶出來，而林志玲大嫂牽著孩子跟在後方，林志玲則是雙手各挽著父母走在最後。

但當他們走出大門時，除了林志玲身旁的女性友人李小姐，卻沒見到該名神秘男，而事後林志玲被問到該男子和他們全家同桌用餐，是否有相親意味或兩人交往中？她沒多說明對方身分，僅回應：「只是朋友，不要寫錯。」不過，特別的是，林志玲向來和家人外出時，並不會刻意打扮，今以一身V領低胸薄紗連身黑色洋裝盛裝出席聚餐，難免讓外界聯想就像見家長的節奏。

(中時電子報)