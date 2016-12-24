大陸研究生考試開考 在職研究生首次納入統考

24日至26日，大陸2017年全國碩士研究生招生考試開考。受在職研究生首次納入統考的因素影響，多地報名人數出現大幅增長。中新網報導，近十年來，大陸每年考研的報名人數均在120萬以上，到2016年達到了177萬。

中國教育在線發布的《2017年全國研究生招生資料調查報告》顯示，受在職研究生首次納入統考的因素影響，2017年研究生招生考試報名人數大幅增長。河南、遼寧、黑龍江等地報名人數創新高。河南報名確認考生15.66萬人，比去年增加2.07萬人，報考人數和增幅均創歷史新高。

此外，北京、新疆、江西等地報名人數均出現了20%以上的增幅，新疆較上年增幅更是達到32.18%。報告稱，在職研究生首次納入統考後，2017年考研報名人數增長率預計將達到17%至20%。報名考生中，報考非全日制碩士研究生的考生占比明顯，北京、江西報考人數占比達到13.1%、10.7%。

2017年在職研究生首次納入統考，意味全日制、非全日制研究生招生考試首次統籌管理、合併。

以往，在職人員報考研究生都只需要參加每年舉行的全國聯考，但大陸教育部宣布，2016年起不再舉行在職人員碩士專業學位全國聯考，今後，在職人員碩士專業學位招生工作，將以非全日制研究生教育形式納入國家招生計劃和全國碩士研究生統一入學考試。

根據教育部此前印發的《關于統籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》，從2017年起，教育部會同國家發展改革委，按全日制和非全日制兩類分別編制和下達全國博士、碩士研究生招生計劃。全日制和非全日制研究生考試招生依據國家統一要求，執行相同的政策和標準。

(旺報)