BBC又拍片 英國教育PK韓國教育

去年年初BBC中國老師給英國學生上課的紀錄片，引起熱烈討論，一年多來英國人對亞洲教育的興趣越來越高；最近他們又把目光投向韓國，安排三名英國學生去韓國三天，整個過程拍成了紀錄片School Swap Korea Style （學校互換：韓式教育）。

根據陸媒報導，上個月底，紀錄片在 BBC 播出，又一次引起英國社會對教育問題的廣泛爭論。

三個主人翁Sarah，Tommy和Ewan，分別到韓國江南區兩所頂尖的男校和女校中學，並住進了三個韓國人家。

製作單位還舉辦了小測試，1份本來要給英國學生做1個小時的卷子，多數的韓國學生15到20分鐘內全部搞定，而同一份卷子在英國，整個威爾士有40%的學生不及格，連C都拿不到。韓國老師表示，這份英國的中考卷子，放到韓國是小學生水平。

英國學生不適應的，還包括上課時間，英國每天早上9到10點才上課，下午3點就下課。韓國上午8點到下午4點，下課之後，這一天只過了一半，因為還要去補習班，一待就是到晚上十點。

節目裡面，BBC解釋了韓國學生們如此拼的原因，因為他們有一年一度的高考，KSAT。這也是一場過獨木橋的考試，韓國的學生，都拼了命的想進首爾大學，就好像英國人都想進牛津劍橋一樣。

節目還採訪到首爾大學一個學生，高中三年他每天讀書16個小時，才拼進首爾大學。但最後這名學生也坦承，讀書期間失去了兩三個好夥伴，都因為頂不住極度的壓力，自殺了。

節目最後，英國學校的校長看過之後表示要引進一部分韓國的方式，上課沒收手機，下課之後加一些額外的補習班，學習韓國理念。三個學生表示，跟韓國學生比，自己簡直太幸福了。

(旺報)