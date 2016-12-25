迷你鈴鹿賽道初體驗 跨上卡丁車來鬥一場吧

上路體驗迷你鈴鹿賽道，速度感十足。(圖／小米提供)

想體驗宛如F1(一級方程式賽車)車手的飆速快感，在快速過彎時甩開平時累積的壓力與煩悶嗎？一家今年年中新開幕的大型購物中心，不僅聚集了世界各國品牌進駐，周邊還整合了籃球場、遊樂場與卡丁車可體驗的迷你鈴鹿賽道，不僅是小朋友的遊樂園，也是大人運動場與購物天地。編輯日前有機會前往官方授權的迷你鈴鹿賽道體驗卡丁車接近路面僅3公分的速度感，絕對要推薦給全台賽車迷！

鈴鹿賽道坐落於日本三重縣鈴鹿市，曾舉辦過F1日本大獎賽與鈴鹿8小時耐久越野賽等，是賽車迷肯定不會陌生的賽道。而位在大魯閣草衙道的迷你鈴鹿賽道(Mini Suzuka Circuit)，則是台灣唯一獲得官方授權、忠實呈現鈴鹿賽道特色的卡丁車場地！

上為迷你鈴鹿賽道場地，下方則是日本的鈴鹿賽道，兩者設計相當接近。(圖／翻攝迷你鈴鹿賽道官網與安聯人壽臉書粉絲團)

由於這個賽道使用的Birel N35卡丁車比較大，因此身高155公分左右的女性消費者，特別需要在報名前試車。由現場教練教導後，進行轉動方向盤以及踩剎車的測試。如果力氣不夠大，無法把方向盤向左/向右轉到底的話，將無法上場體驗(這是因為卡丁車沒有動力輔助系統，前輪轉動角度與方向盤轉動角度為1:1，因此如果無法轉動方向盤到底，上路的危險性會比較高。)

上路前身材比較嬌小的女性朋友(後方)，需要進行試車。(圖／黃慧雯攝)

如果通過測試可順利上路的話，前往繳費後簽妥風險責任書，拿到服務人員為你列印的場次參加表，就算完成報名。接著等候會場廣播上路前的教學課程時間。每個人要上路開卡丁車之前，都必須要接受約30分鐘的指導課程，來了解卡丁車的特性、賽車旗號、賽道介紹以及駕駛時、上下車時需要特別注意的事項。

以上預備流程完成後，現場廣播後便可到服裝室帶上頭套、安全帽以及手套。進入pit lane之前，記好車號，就可準備上車。

在pit lane等候出發的車手們。(圖／小米提供)

上車後，按下車身上的灰色按鈕就可發動車輛，按照相隔一個車位的距離就可以陸續出發。每一場可以跑8分鐘，時間結束前能跑幾圈算幾圈。根據現場體驗的經驗，車速較快的男性消費者大多可以跑七、八圈，女性朋友則大多可以跑到五、六圈左右。跑完之後，迷你鈴鹿賽道會列印成績單給參賽者，可作為紀念。

比賽時，每一圈的前三名都會打在看板上。而比賽結束後，總成績(最快圈速、最慢圈速、總圈數)也會打在看板上(右)。(圖／小米提供)

無法親身前網迷你鈴鹿賽道體驗的朋友，則可前往看台區為親朋好友加油及照相。在看台區，加油團們可以看見每一圈的前三名，也相當刺激！

大魯閣草衙道迷你鈴鹿賽道看台直擊

由於卡丁車距離地面只有3公分左右，且車身沒有避震系統，因此來自路面的震動都會如實傳遞給車手，體驗不同於開車的震撼感受。因為距離地面很近，駕駛卡丁車能體驗到兩倍於平常的速度感，非常刺激與真實。如果你是賽車迷，絕對不可錯過迷你鈴鹿賽道的飆速快感。

(中時電子報)