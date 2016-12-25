都是熟面孔 久未看到的「她」嫁好也嫁豪

劉伊心將嫁給老虎牙子品牌執行長，不少女星也嫁入豪門。（圖／中時資料照片）

「美胸皇后」劉伊心原是《康熙來了》常客，前幾年攻讀加拿大皇家大學企管碩士畢業，明年將與交往多年的老虎牙子品牌執行長林志隆完婚，成人生勝利組令人羨，而演藝圈中不少女星，近年來也為家庭逐漸消失在螢光幕前，不只嫁「好」門也嫁「豪」門，成為貴婦一族。

郁芳昔日是《綜藝大哥大》常客。（圖／中時資料照片；資料照片）

1. 郁芳

曾在《綜藝大哥大》擔任固定班底的郁芳因姣好身材與靈活反應深得觀眾喜愛，2006年嫁給斐儷珠寶小開陳昱羲，晉升貴婦，2014年她曾接受專訪表示，許多人都羨慕她嫁得好，她則覺得命運要靠自己努力，不該把幸福交由男人救贖，「自己要先變成好男人值得追求的對象」，去年爆出阿帕契事件，郁方則謙虛說：「貴婦指的是才德兼備的，我們還配不上」。

何如芸曾和張庭合作《金色夜叉》。（圖／中時資料照片）

2. 何如芸

何如芸當年曾是戲劇女王，接連演出《劉伯溫傳奇》、《春天後母心》、《長男的媳婦》等，惡女角色演得好深植人心，2003年她與花蓮美侖飯店少東王敏錡完婚，一度冒出婚變危機，何如芸選擇用愛化解，如今兩人育有兩個兒子，去年她開設泰國頂級SPA，事業有成，也短暫復出演出《莫非，這就是愛情》，過過戲癮。

小蜜桃婚後全力照顧家庭，淡出演藝圈。（圖／中時資料照片）

3. 小蜜桃

兒童台出身的小蜜桃姐姐本名朱安禹，2011年閃嫁身價約10億的大陸富商李慎言，兩人育有一子一女，集滿「好」字，婚前已是幼兒界天后的她，婚後除了照顧孩子，更不忘抽出零碎時間念書，去年底得到瑞士中央管理大學MBA商學院畢業證書，升格學霸一族，當時她受訪表示，未來除了想致力親子教育，更打算用所學開設親子館。

米凱莉婚後育有一子。（圖／中時資料照片）

4. 米凱莉

米凱莉昔日曾在《台灣靈異事件》參與演出多個單元，成為螢光幕熟面孔，外型亮麗的她，2009年與開發金控前執行副總吳春台完婚，並生下一兒，相當熱愛藝術的她，近日和高雄藝術博覽會展合作展出作品，她所繪的瓷盤和畫作詢問度高，部分已被預訂，兒子青出於藍，所繪的16個瓷盤全賣光光，讓米凱莉與有榮焉。

Sunday Girls出道的麻衣，前年閃嫁王泉仁。（圖／取自佐籐麻衣臉書；中時資料照片）

5. 麻衣

以「Sunday Girls」出道的日籍女星麻衣，2014年閃電嫁給身家30億的台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁，並冠夫姓為王麻衣，育有一子，麻衣成為豪門人妻後，仍常在臉書分享家庭生活，一家三口幸福照片總讓網友稱羨，今年10月媒體則報導，麻衣有意再幫老公添一女，集滿「好」字，說不定不久後就會傳出好消息。

(專題報導)