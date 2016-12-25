知名女藝人25年前慘遭性侵 落淚跪求名嘴封口

資深媒體人劉駿耀驚爆25年前某知名女星慘遭性侵。(取自YouTube)

台語天后江蕙與弟弟同遭歹徒脅持案，震驚社會各界，資深媒體人劉駿耀日前也在政論節目驚爆25年前某知名女星，曾遭歹徒尾隨至住家性侵，藉此來提醒名人們要特別小心自身安全。

劉駿耀透露當年跑新聞，吃喝拉撒都窩在警局，某天突然看見該女星警局報案，表示歹徒劫財又性侵，「洗劫完之後呢，看到這個女星那麼有名，(歹徒)可能也是她的粉絲，然後就拿刀當場性侵，性侵了2、3次後才揚長而去。」

劉駿耀回憶當時情景，表示當女星得知他的記者身份，當場下跪哭求，逼劉駿耀發誓不能曝光這件事，「你如果寫就等於要我的命！」那犯人抓到了嗎？劉駿耀就說，犯人至今仍未落網，若有抓到的話，一定會有破案記者會與法院判決，這案子也一定會曝光。

(專題報導)