他們結婚多年不生子 背後另有隱情！

這些明星結婚多年都未生子。(圖／達志影像、翻攝自微博)

近日藝人Janet透露一直不敢懷孩子的原因，是老公有2個自閉症的弟弟，夫妻倆擔心基因會遺傳下一代，所以才沒急著生小孩，其實，演藝圈中也有不少明星夫妻，結婚多年膝下卻無子，背後真相百百種。

周潤發(發哥)在朋友牽線下認識發嫂陳薈蓮，交往兩年多便結婚，夫妻倆結婚29年鶼鰈情深，卻始終沒有一男半女，讓外界相當好奇，據悉，陳薈蓮曾懷過孕，但女嬰最後因臍帶繞頸逝世，讓夫妻倆悲痛萬分，為了不讓妻子遭受生產的痛苦和意外，疼妻的發哥也決定不生孩子。

梁朝偉和劉嘉玲愛情長跑20年，終於在2008年成婚，大家都很關心兩人生子話題，不過梁朝偉一直堅持不要孩子，他曾說：「我已經要照顧這麼多人了，媽媽、妹妹、嘉玲，我不能再照顧更多人了。嘉玲有一點點事我已經那麼擔心，小狗死了我也很傷心，子女有事我怎麼辦？」

港星溫碧霞2000年和富商何祖光結婚，多年來未生下一子，之前曾表示自己身體狀態不太適合生子，直到日前才坦言，因為愛漂亮，怕生完小孩後身材會走樣，加上自己怕血，曾親眼看過姐姐的生子過程，覺得很恐怖，所以年輕的時候就決定不生小孩。

鍾楚紅和朱家鼎1991年結婚，1994年宣布息影，婚後她專心做幸福少奶奶，不過多年來卻未生育，主要是兩人認為孩子的出生就是受苦，她認為現在的小孩子生存和發展空間太小，競爭很大，她寧可不生，也不想孩子承受這些，所以和老公協議不生育，不過朱家鼎2007年因大腸癌病逝，令外界難免覺得有些遺憾。

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