大氣揮發 將讓地球變成第2顆火星
火星因有著與地球相似的自然面貌，一直是科學家與民眾熱議的行星，而地球資源越來越匱乏，使人類生存環境日漸惡劣。哈佛大學天體物理學家安佳麗·特里帕蒂(Anjali Tripathi)在一場演講中，提到地球表面的大氣層將會產生劇烈變化，生命將無法繼續生存，地球可能逃不過成為火星的下場。
地球可能逃不過成為火星的下場，這句話聽來聳動。但根據《每日郵報》報導，哈佛大學天體物理學家特里帕蒂在演講中，提及地球每一分鐘就有181公斤的氫及3公斤的氦揮發至外太空，這個過程，稱為大氣逃逸。而地球表面的大氣層將產生劇烈變化，使地球乾燥枯竭，生命無法繼續生存。
大氣層就像是地球的表皮，是生物生長的必要條件外，還可以保護我們減少隕石的損害，但現在它逐漸消失。陽光從水中分解出的氫，快速揮發。最後，地球會步入火星的後塵，成為一個無生命、無植物的荒涼紅色星球。
許多科學家也認為，過去火星的環境曾向地球一樣，充滿有機生物體。因此，火星很可能就是地球未來的模樣。特里帕蒂表示，未來地球將會越來越像火星，我們必須注意，甚至開始著手做準備。不過整個過程至少費時10億年，因此大家目前倒也不用太擔心。
(中時電子報)
文章來源：Earth's escaping atmosphere could WIPE OUT life and transform our planet into a hostile Mars-like world
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