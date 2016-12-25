《時來運轉》洛城兄弟耶誕內鬥 快艇仍勝一籌

少了膝蓋動刀的布雷克葛瑞芬，保羅(右)暫時只能跟狄安卓喬丹相依為命了。(美聯社資料照)

26日上午11點30分在洛杉磯史坦普中心上演的耶誕大戰壓軸好戲，正是快艇與湖人這對同城球隊遭遇，這將是兩隊本季首次交手，儘管快艇少了隊上得分王布雷克葛瑞芬壓陣，想要擊退年輕且近況欠佳的湖人並不困難。

快艇目前拿到22勝9敗、西區第3成績，主要仍靠「三巨頭」保羅、葛瑞芬與狄安卓喬丹，就算葛瑞芬因為右膝進行關節鏡手術，預計缺席4到6周時間，快艇仍有足夠戰力可以對付湖人，尤其還有保羅、小喬丹兩大主力。

保羅先前雖因左大腿傷勢缺席，26日比賽應該可以回歸，他本季場均17.6分、9.6助攻與5.2籃板，仍屬快艇攻守重心人物，小喬丹則是內線最佳屏障，況且快艇還有小瑞弗斯、雷迪克、克勞佛、史貝茲等可用之兵。

快艇本季平均得分109.1分，排名聯盟第5，平均失分也控制在101.2分，排在聯盟第7佳，充分可以看出快艇攻守平衡狀態，就算沒有葛瑞芬，快艇仍然不容小覷，唯一隱憂則是保羅突然續因腿傷缺席，那麼戰況就比較難說了。

要怎麼帶領這批年輕湖人球員，恐怕已讓總教練華頓傷透腦筋。(美聯社資料照)

反觀湖人本季狀態先盛後衰，開季先拿7勝4敗，隨後卻因傷兵頻傳，加上信心崩盤，竟然只拿4勝18敗，目前11勝22敗，排名掉到西區第12，更處4連敗窘境，讓菜鳥總教練華頓大傷腦筋，不知該如何幫助子弟兵重拾自信。

湖人當前最大困境就是，雖然擁有不少天賦洋溢的好手，包含羅素、英格拉姆、蘭道爾、克拉克生等年輕球員，搭配老經驗的路易斯威廉斯、盧爾丹與莫茲柯夫，乍看之下頗具看頭，可惜經驗不足，又容易自亂陣腳，當然輸多贏少。

況且湖人在史坦普中心遭遇快艇，等同毫無主場優勢，因為這裡是兩隊共用主場，到時比起名氣與戰績，支持快艇的球迷恐怕會比號稱地主的湖人還多，湖人想要爆冷擊退快艇，唯一可能是他們突然找回季初自信，可惜機會不大。

(中時電子報)