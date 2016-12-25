新書會人氣高 謝哲青抱嬌妻耍Man

謝哲青與嬌妻娃娃玩起新娘抱。（天下文化提供）

謝哲青舉辦新書分享會。（天下文化提供）

簽書會現場粉絲眾多，人氣很旺。（天下文化提供）

謝哲青23日舉辦新書《星空吟遊》分享會，現場擠滿超過250名粉絲，更有超級粉絲提早６小時就到現場排隊，人氣相當高。看到粉絲如此支持，謝哲青也稱職的當起聖誕老人，對於粉絲的願望有求必應，不只抬腿裝可愛拍照，更還應粉絲要求，難得在大家面前與老婆娃娃親密互動，展現超MAN一面，一把抱起愛妻「新娘抱」，讓現場氣氛頓時嗨翻，快樂歡度聖誕。

(中時)