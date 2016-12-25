減稅！美共和黨人明年推稅改

美共和黨人明年將在國會推動稅改。除了大幅減稅，也將設法杜絕企業將獲利轉移到國外避稅。(圖:陳子巖攝)

美國國會共和黨人正計畫明年大規模修改稅務體系，這項具有高度政治意涵的稅務鬆綁，將影響全美所有收入水平的個人以及企業。

明年國會開議以及川普就任總統之後，美國府院全都由共和黨掌控。根據美聯社報導，明年國會共和黨人要推動的稅改，目標是簡化一項複雜的稅法，該法律的現行設計有利於擁有許多聰明會計人員的富人，同時讓企業很容易就將獲利以及工作機會轉移到海外。該稅法已經30年都沒有做過修改。

目前聯邦眾議院已經公布一項稅法修正案的大綱，包括將最高級別收入的稅率，從現行的39.6%調降至33%，並將徵收個人所得稅的級別，從現行的7級簡化為3級。總體說來就是每個人都可以適用更低的課稅稅率，達到減稅的效果。

共和黨在參眾兩院的最高領袖–參議院的麥康納以及眾議院的賴恩均保證會在國會通過一個不會增加預算的稅務方案。這也表示，在減稅的同時，也會有其他項目必須增稅，才能平衡預算，而共和黨人的方案中，就是一邊減稅的同時，另一邊則在抵稅、稅務優惠以及稅務補貼方面做出削減。

不過減稅方案預料將會引發高度政治爭議，不僅是來自民主黨人的反對，共和黨內也可能出現阻力。對此參議院多數黨領袖麥康納表示，他打算明年在國會先處理完推翻歐巴馬健保的議題後，於明年春天提出稅法修正案，屆時會尋求「純黨派支持」的法案通過，已就是靠共和黨的人數優勢來讓法案闖關。

參議院方面則尚未提出其版本。

(中時電子報)