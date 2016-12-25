好酸！杜特蒂：5個美國人裡3個是白痴
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）口不擇言已不是新鮮事，而他對美國似乎很有意見，杜特蒂又在公開場合大罵「每5個美國人中，就有3個人是白痴！」
據了解，近日聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）譴責杜特蒂濫殺的行徑，在20日呼籲菲律賓司法機關，調查杜特蒂「非法殺人」的案件，甚至美國為了制裁他的濫殺行徑，決定暫緩給菲律賓鉅額發展援助。對此，杜特蒂聲稱要撕毀美軍駐菲的協議書。
這位口無遮攔的菲律賓總統當然十分不爽，認為根本在找他麻煩，杜特蒂於是嗆聲：「很多問題都出在白人身上。這些美國人都很笨，每５個美國人中，就有３個是白痴，只有２個腦袋正常」。
(中時電子報)
文章來源：3 out of 5 Americans are idiots, Duterte says reacting to US' threats of blocking aid to Philippines
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