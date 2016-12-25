MLB》包提斯塔認栽 願簽1年合約
藍鳥季外出走的兩名戰將，包提斯塔與英卡納西昂的自由市場之旅雙雙以失敗告終。英卡納西昂推掉藍鳥4年8000萬美金的報價，在冬季會議兜了一圈卻乏人問津，最後只能以3年6000萬美金落腳印地安人。包提斯塔的情況更差，他已經放棄複數年約的幻想，願意回頭與藍鳥交涉1年合約，剩下的只是面子問題。
包提斯塔季末推掉藍鳥1年1720萬美金的合格報價，但是其他球隊不願在36歲的包提斯塔身上做出長期的投資，更不願為了他而犧牲首輪選秀權。若只簽1年，1720萬美金已經很多，問題是他現在拉不下臉來接受這個價碼。包提斯塔表示願意以1年合約回鍋藍鳥，唯一條件是「價碼必須超過1720萬美金」，讓他可以保住一點顏面。
過去也有球員陷入類似處境，雙城隊投手山塔納(Ervin Santana)幾年前在自由市場繞了一圈之後仍以合格報價的金額簽約；前洋基日籍投手黑田博樹曾以37歲之齡取得超過合格報價年薪的1年合約，是少數的成功案例。藍鳥雖然宣稱1720萬美金已是最高價碼，不過包提斯塔認栽之後，藍鳥稍稍加價就可以簽回包爺，他們或許會重新考慮。
(中時電子報)
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