平安夜彌撒手榴彈攻擊 民答那峨16傷
神父和警方今天表示，菲律賓南部動盪不安的民答那峨島（Mindanao）一座天主教堂外，於耶誕夜彌撒期間發生手榴彈爆炸，造成16人受傷。
東南亞各國的安全部隊於耶誕和新年假期前正加強維安警戒，因為澳洲和印尼警方分別表示，他們破獲炸彈攻擊陰謀，而馬來西亞安全部隊也逮捕疑似好戰分子。
目前尚無團體宣稱犯下民答那峨攻擊事件，但穆斯林叛軍和伊斯蘭主義極端分子在當地很活躍，過去也曾發生多起爆炸事件。
米薩牙卜鎮（Midsayap）警察首長塔永（BernardoTayong）表示，大部分傷者當時都是站在可塔巴托省（North Cotabato）米薩牙卜鎮聖嬰（Sto. Nino）教堂外。
塔永說，手榴彈在距教堂入口約30公尺處爆炸，站在手榴彈爆炸的巡邏警車附近的1名警察也受傷。
塔永又說，炸彈處理專家仍在現場。有報導稱，另有其他手榴彈或土製炸彈被留置在那個地區。
位於馬尼拉的美國大使館先前警告美國公民，由於面臨綁架和炸彈攻擊威脅，避免前往動盪不安的菲南島嶼。1051225
(中央社)
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