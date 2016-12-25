黃美珍被神秘人2度逼哭：早知匯５萬

照片提供：上行娛樂

黃美珍（Jane）偕車志立（車子）等7組藝人在23日晚於西門大河岸舉辦「2016純派對-聖誕抱抱-Pure Party」音樂會，黃在唱完新歌〈原來我也可以幸福〉後，突然燈一暗，身後大螢幕播放全家族演唱她新歌的影片，讓她當場落淚，沒想到驚喜還在後面，台東的爸媽特地北上坐在台下觀賞，讓她二度噴淚，氣氛感人！「熊抱系」歌手車志立是2015星光大道冠軍，他身材圓壯特別應景扮成聖誕老公公，並演唱陳奕迅〈愛是懷疑〉等拿手歌曲，和英文耶誕歌，渾厚深情的歌聲，讓全場粉絲為之陶醉。

黃美珍演唱新歌後，突然全場一暗，大螢幕亮起，讓她很驚訝的蹲下仔細觀看，一開始是她的哥哥在唱這首新歌，還拜託金曲客語歌王羅文裕（Wing）吉他伴奏，當時她還心想是不是哥哥想紅，但看到是哥哥特別回了台東一趟，回到部落家中，然後爸爸、媽媽和家族約10幾人一同齊唱這首〈原來我也可以幸福〉，讓她當場感動落淚，有趣的是，影片中還拍到黃剛好打電話給爸爸，告訴爸爸匯了5千塊給他，讓黃美珍馬上大呼：「早知道你們在拍，我就匯5萬塊了！」讓全場哈哈大笑。

更驚喜的是，美珍的父母神秘地從台東北上，坐在台下看女兒的表演，讓黃美珍一看到二度流眼淚，媽媽也跟著哭哭，美珍於是又說：「你們看啦！幹嘛弄哭我媽啦！」

(時報周刊)