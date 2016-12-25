聖誕新年假期 美國上億旅客出行
這個星期天就是聖誕節了，全美各地已經進入節日連假的悠閒氣氛，而從聖誕周末到新年假期結束，全美將有超過1億的旅客出行。
受到人潮擁擠以及天候狀況不佳的影響，到目前為止，各大機場的交通情況呈現中度延誤，比預期狀況略佳。
目前全美有十多個州有冬季風暴預警或建議，其中一個主要的冬季風暴朝向美國西部地區前進，沿岸地區將出現下雨、下雪或冰凍天氣，而洛磯山脈也會有大量降雪。
聖誕節是傳統上許多家庭闔家團聚的重要日子，出門在外的遊子都會返鄉過節。美國汽車協會AAA估計，從12月23日到1月2日期間的聖誕新年假期，美國將有超過1億的旅客出行。
截至23日傍晚為止，全美已經有將近3千個航班延誤或取消，各大機場都有旅客滯留在機場等候班機，專家也提醒遊客做好心理準備因應節日出行的不便。
(中時電子報)
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