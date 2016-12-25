高球》就是吃得開 伍茲成為川普球友

老虎伍茲(左)與川普打高爾夫。(摘自Golf Digest推特)

前球王老虎伍茲日前復出，在美國總統大選變天之後，他很快就把國內下一個最有權力的男人加入自己的球友名單。耶誕假期前，川普撥空與伍茲較量了一桿，他以前就認識伍茲，不過他這次是首度以總統當選人的身分跟他打球。

伍茲與現任總統歐巴馬也一起打過球，由於歐巴馬的公開行程都要出動大批維安人馬，當時還被媒體砲轟浪費公帑，他與伍茲打的這場友誼賽一共花掉了納稅人360萬美金。歐巴馬入主白宮後已經打了超過300場高爾夫，還被川普嘲笑：「歐巴馬打的球賽比伍茲還多，他不是應該要把時間拿去工作嗎？」

地產大亨川普擁有許多高爾夫球場，這次與伍茲的比賽也是在他自家的球場進行。事實上，川普不但熱愛高爾夫，還可能成為史上最強的高球總統。歐巴馬打了這麼久，高爾夫「差點」(handicap)仍還有13桿；而今年70歲的川普，他的「差點」居然是驚人的2.8桿，不過外界多半認為他只是在吹牛。

政商名流多半酷愛打小白球，以高爾夫名滿天下的伍茲，身邊從不乏有權有勢的朋友。他在民主、共和兩大黨都吃得開，前總統柯林頓、小布希都是他的球友，從這方面來說，這也是其他職業運動選手所沒有的獨特優勢。

(中時電子報)