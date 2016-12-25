高球》就是吃得開 伍茲成為川普球友
前球王老虎伍茲日前復出，在美國總統大選變天之後，他很快就把國內下一個最有權力的男人加入自己的球友名單。耶誕假期前，川普撥空與伍茲較量了一桿，他以前就認識伍茲，不過他這次是首度以總統當選人的身分跟他打球。
伍茲與現任總統歐巴馬也一起打過球，由於歐巴馬的公開行程都要出動大批維安人馬，當時還被媒體砲轟浪費公帑，他與伍茲打的這場友誼賽一共花掉了納稅人360萬美金。歐巴馬入主白宮後已經打了超過300場高爾夫，還被川普嘲笑：「歐巴馬打的球賽比伍茲還多，他不是應該要把時間拿去工作嗎？」
地產大亨川普擁有許多高爾夫球場，這次與伍茲的比賽也是在他自家的球場進行。事實上，川普不但熱愛高爾夫，還可能成為史上最強的高球總統。歐巴馬打了這麼久，高爾夫「差點」(handicap)仍還有13桿；而今年70歲的川普，他的「差點」居然是驚人的2.8桿，不過外界多半認為他只是在吹牛。
政商名流多半酷愛打小白球，以高爾夫名滿天下的伍茲，身邊從不乏有權有勢的朋友。他在民主、共和兩大黨都吃得開，前總統柯林頓、小布希都是他的球友，從這方面來說，這也是其他職業運動選手所沒有的獨特優勢。
(中時電子報)
文章來源：@GolfDigest
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。