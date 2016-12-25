VJ戀6年情斷！他們愛情長跑 也在2016震驚分手

不少星侶2016驚傳分手。（圖／取材自微博、達志影像）

2016年將結束，回顧演藝圈大小事，不少明星大方認愛，甚至傳閃婚喜訊，讓大家一同感受滿滿幸福，但也有原本看似穩定交往的一對，突然宣告分手，更是跌破大家眼鏡，以下就點名幾組愛情長跑多年，卻在2016年分開的星侶，讓眾人直呼可惜。

蔡依林和錦榮分手後仍是朋友。（圖／取材自蔡依林官方粉絲團微博）

天后蔡依林（Jolin）和男模錦榮2010年因拍《玩愛之徒》MV擦出愛火，雖兩人知名度落差大，導致錦榮常被稱作「后的男人」，戀情剛萌芽就不被看好，但在一起6年期間，他們感情依舊甜蜜蜜，不時在各大夜市被捕獲買小吃，走平價約會路線，也常一起出國旅行，還傳出已進展到「半同居」狀態，交往狀況穩定，不少粉絲後來都抱祝福心態，期待他們修成正果，但22日雙方都證實因為個性不合，已在上月達成協議、和平分手，現仍是會約出來吃飯的好朋友關係。

小布和裘莉宣布離婚後，展開6名子女的監護權之爭。（圖／達志影像）

好萊塢銀色夫妻檔布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2004年因合拍電影《史密斯任務》假戲真做，愛情長跑10年後，在2014年8月終於結婚，沒想到婚姻僅撐2年，今年9月就宣告破局。事實上，兩人結婚後，就多次被傳不合，這次離婚雙方都稱並非有第三者介入，全是對孩子養育觀念存在「無法消除的歧異」，之後兩人即開始爭奪6名子女的監護權，目前則是由裘莉擁有孩子們的暫時監護權，小布雖可申請探視，卻仍得定期做藥物篩檢及與孩子們一起接受心理評估，事件尚未完全落幕。

袁惟仁和陸元琪23日正式簽字離婚。（圖／中時資料照）

「小胖」袁惟仁和息影女星陸元琪結婚14年，育有1對兒女，上月底兩人被傳已分居多時，當時女方還極力否認離婚消息，但本月8日她就鬆口認了離婚，外傳起因是小胖在大陸有小三，但兩人都發聲明澄清並非如此，導火線是「相聚的時間不夠」，加上男方認為都讓陸元琪一人扛下照顧家庭的重責，且他投入工作的時間太長才是造成分開的主因，強調是友好且善意的協議離婚，而兩人已於23日到戶政事務所辦理簽字離婚，結束14年的夫妻情。

方力申和鄧麗欣交往10年分手，讓粉絲大嘆可惜。（圖／達志影像）

港星方力申和鄧麗欣因拍電影《獨家試愛》結緣，交往10年間還合作過多部作品，是外界相當看好的一對金童玉女，沒想到今年3月雙方透過經紀公司發表分手聲明，表示「雙方經過深思熟慮，認為分開是最好的選擇」，震驚娛樂圈。外界猜測兩人之所以分手，可能是有他人介入，或是男方不願意結婚，但他們強調之間絕無第三者存在，「分開，只因成全...」，並透露螢幕情侶變成真正情侶其實承受很大的壓力，雖然抱歉辜負了大家的期待和祝福，但希望大家還是能繼續相信愛情。

(專題報導)