看星戰外傳看到睡著 男子深夜報警求助
「星際大戰外傳：俠盜一號」隆重推出，俄勒岡州1名男子卻看電影看到睡著，半夜在空無一人的電影院驚醒，準備從戲院正門離開時觸動警報，只得打電話報警求助。
俄勒岡州華盛頓郡（Washington County）警長辦公室指出，1名男子23日晚間前往科尼利厄斯（Cornelius）當地一家電影院觀看「星際大戰」最新電影「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One），結果卻看到睡著。
警方指出，這名男子於24日凌晨1時左右醒來，驚覺自己置身空無一人的電影院，準備從戲院正門離開時，卻觸動電影院大廳的警報器，警鈴大作。
這名男子緊張之餘，趕緊打911電話報警求助。警方表示，他在電話中說：「救救我吧，郡警辦公室的警官們，你們是我唯一的希望。」
員警抵達現場後，協助這名男子從逃生出口離開電影院。
警方表示，初步研判這起事件與犯罪無關，只是電影院工作人員在結束營業時，忘了仔細察看是否所有顧客都已散場。1051225
(中央社)
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