2016年年度票房贏家：迪士尼

我要評比

統計顯示，迪士尼電影公司2016年推出的「海底總動員2：多莉去哪兒」、「美國隊長3：英雄內戰」及「與森林共舞」等片，票房連連傳出捷報，使得迪士尼堪稱年度最大贏家。

迪士尼電影公司（Disney）旗下龐大電影製作團隊，包括漫威影業（Marvel Studios）、皮克斯動畫工作室（Pixar Animation Studios）、迪士尼動畫工作室（Walt Disney Animation）還有盧卡斯影業（Lucasfilm），在2016年裡彷彿找到了打造票房保證的獨家秘方，連續推出好幾部締造年度票房轟動成績的新片。

其中表現最佳的是「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory），北美票房收入為4億8600萬美元，如果加上北美地區之外的5億4100萬美元海外票房收入，這部動畫片全球票房總收入堂堂突破10億美元大關。

根據Box Office Mojo電影網站統計，「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）也是迪士尼在2016年當中打出的另一張票房王牌。

「美國隊長3：英雄內戰」的2016年北美票房收入有4億多美元，海外地區票房收入有7億餘美元，兩者加起來全球票房總收入高達11億5300萬美元。

「與森林共舞」（The Jungle Book）的2016年北美票房收入有3億6400萬多美元，海外地區票房收入有6億餘美元，兩者相加全球票房總收入有9億6600萬多美元。

另外，「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）今年北美票房收入有3億6300萬多美元，海外地區票房收入有4億2000多萬美元，兩者加起來全球票房總收入也有7億8300萬多美元。

如果再加上最近剛上映的「星際大戰」最新電影「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One），全球票房收入在今年已經超過70億美元紀錄的迪士尼王國，最後2016年整體結算的票房表現，可望更上一層樓。1051225

(中央社)