揭密！ 雷根機密文件 估美俄核戰死8千萬人

前總統雷根(左)在任時曾收到美軍匯報，專家推算美俄雙方一旦爆發核戰，至少會有8千萬美國人死亡。(圖片取自nsarchive)

正當美國總統川普和俄羅斯總統普丁在同一天聲稱要加強核武能力，川普甚至嗆聲來場軍備競賽，則有人曝光機密文件指冷戰期間，前總統雷根在任時曾收到美軍匯報，專家推算美俄雙方一旦爆發核戰，至少會有8千萬美國人死亡。

喬治華盛頓大學國家安全檔案館首次發布在1982年2月26雷根總統在任時的有關機密文件，文件預估蘇聯可能潛在的侵略行為 ，預測因波蘭和古巴問題，蘇聯可能先發制人發動核武攻擊，導致兩國衝突升級，甚至造成8千萬美國人死亡。

最後美國前總統雷根一九八七年十二月八日在華府與前蘇聯領袖戈巴契夫簽署歷史性協議，雙方同意裁撤中程及短程核子飛彈數量，為美蘇冷戰軍事競賽劃下句點。

(中時電子報)