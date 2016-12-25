NBA》詹姆斯製作節目 開播就被贏走百萬

詹姆斯提著兩大袋現金，親自送到參賽者的家中。(摘自Instagram)

騎士隊球星詹姆斯在NBC擔任一個遊戲節目《The Wall》的監製，沒想到節目才剛製作第一集就被抱走了最大獎。一對參賽的夫妻上週總共贏走了130萬美金，這筆獎金也成為他們今年的耶誕禮物，由詹姆斯在假期前親自送到他們家。

遊戲是以高難度問答為主，玩法是將參賽的兩人隔離，1人決定投注金額，另一人負責回答問題，答對了就贏取彩金，答錯了就扣掉相應金額。投注者會先看到題目，他必須估計答題者是否能成功回答問題，來決定下注的金額。顯然這個遊戲設計得還不夠周密，成為史上第2個在開播就被贏走百萬美金大獎的節目。

雖然首集就虧大錢，不過詹姆斯很有誠意地親自提著大袋現金到參賽者的家裡，他們沒料到詹姆斯本人會出現，開心地又叫又跳，詹姆斯可能是今年最大方的耶誕老人。

(中時電子報)