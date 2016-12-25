NBA》詹姆斯製作節目 開播就被贏走百萬
騎士隊球星詹姆斯在NBC擔任一個遊戲節目《The Wall》的監製，沒想到節目才剛製作第一集就被抱走了最大獎。一對參賽的夫妻上週總共贏走了130萬美金，這筆獎金也成為他們今年的耶誕禮物，由詹姆斯在假期前親自送到他們家。
遊戲是以高難度問答為主，玩法是將參賽的兩人隔離，1人決定投注金額，另一人負責回答問題，答對了就贏取彩金，答錯了就扣掉相應金額。投注者會先看到題目，他必須估計答題者是否能成功回答問題，來決定下注的金額。顯然這個遊戲設計得還不夠周密，成為史上第2個在開播就被贏走百萬美金大獎的節目。
雖然首集就虧大錢，不過詹姆斯很有誠意地親自提著大袋現金到參賽者的家裡，他們沒料到詹姆斯本人會出現，開心地又叫又跳，詹姆斯可能是今年最大方的耶誕老人。
(中時電子報)
文章來源：kingjames
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。