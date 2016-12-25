川普「盯」上了老虎伍茲？
一位是不到一個月就要入主全世界最高權力中心白宮的川普，另一位則是曾經叱咤風雲、不可一世的前高爾夫球王老虎伍茲，這兩人「搭擋」在一起，必然是會引人注目的。
美國候任總統川普為了組閣問題正忙的不可開交之際，昨天「盯」上了前高爾夫球王老虎伍茲，引發社交媒體的熱議。
不過，免驚啦！川普昨天約了前高球球王伍茲到川普所擁有的佛州棕梠灘球場打了一場球而已。對一位本就酷愛打高爾夫球、也擁有多個世界頂級高球場的川普來說，邀約前球王伍茲一起球敘，這應是很自然的事，不必大驚小怪。根據USGA的登記顯示，川普的桿差是2.8，這可不是一般球友所能望其項背的。
但是，關鍵在於老虎伍茲願意答應與川普「搭擋」。對老虎伍茲來說，陪總統打球以是一項光榮傳統了。伍茲在2013年就曾應邀與酷愛打高爾夫球的歐巴馬總統一起球敘了。目前，正試圖重振雄風的伍茲，最近表現不錯，曾打出65桿的佳績，明年將是年已41歲伍茲的能否再出發的最後機會了。
據指出，歐巴馬總統在其任內至少以打了300場高爾夫球。目前，即將卸任的歐巴馬正在夏威夷打球度假。不過，在不到一個月之後，歐巴馬總統將更有時間追逐小白球了。
川普在總統大選期間就曾大力抨擊歐巴馬總統花太多時間在球場上而疏於國事。現在，輪到川普要忙了。川普承諾，入主白宮後，他就會少打些球，不會像歐巴馬那樣荒於國事。
川普的交接小組發言人葛瑞思罕(Stephanie Grisham)今天證實：川普與伍茲於周五打了一場球，4人一組。在球敘後，川普與其高層幕僚在西棕梠灘希爾頓酒店開會。
(中時電子報)
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