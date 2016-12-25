二戰老兵99歲大壽 數以千計賀卡蜂擁至
俄勒岡州希爾斯市美國二戰陸軍退役老兵哈迪，去年生日只收到一張賀卡，親友想讓他今年99歲大壽過得風光，在Instagram發文求助，結果他收到來自全球各地的數以千計卡片。
對於今年的生日驚喜，坐在輪椅上的哈迪（Jack Hardey）接受俄州地方電視台KATU專訪時笑著說：「我真的非常感謝，沒有辦法用言語形容。」
在他位於希爾斯（Hillsboro）的家中，有著堆積如山的生日賀卡，有的放在疊起來的置物箱內，有的放在大號塑膠袋內。雖然他已經在12月19日度過99歲生日，但到現在郵差仍不斷送來大批來自世界各地的生日賀卡。
已經步入晚年的哈迪，生活相當低調。去年他的98歲生日，只收到一張生日賀卡而已。親友想讓他今年風風光光過99歲大壽，於是在Instagram發文求助，把哈迪的住家地址公告周知，徵求網友寄生日卡片給他，因為「這可能是他最後一次過生日，畢竟他的健康已經逐漸退化。」
除了卡片之外，哈迪還收到禮物、鮮花，還有小朋友自己動手畫的卡片。也有素昧平生的民眾寄給他二戰紀念品，感謝他曾經為國效力的貢獻。
被問到今年過生日的感受，哈迪開玩笑說：「我從來沒有99歲過！」讀著一封又一封陌生人的來信與卡片，哈迪感動的說：「謝謝大家願意幫我做這些。」1051225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。