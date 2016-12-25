NBA》歐尼爾打摔角 對手嗆「先減肥」
「俠客」歐尼爾退休之後人氣不墜，他在今年4月的《摔角狂熱》現身，與身高213公分、體重200公斤的巨人「大秀」(Big Show)對峙，炒起了全場氣氛。這屆摔角狂熱創下史上最多的10萬名觀眾入場紀錄，追平NBA的全明星賽。
美國摔角WWE的年度盛會《摔角狂熱》將在明年4月初再度上演，歐尼爾與「大秀」的正式對決也被看好可能成真。論年齡，兩人都是44歲；不過論體型，歐尼爾可能更勝一籌。大秀哥對ESPN表示，「我有點擔心歐尼爾的體重，聽說他肥得不得了，如果他上場的話，我恐怕會失去『世界最大隻運動員』的稱號。」大秀哥年輕時體重高達500磅(227公斤)，後來他為了減少體能負擔，已經瘦身至400磅(181公斤)。
大秀哥語帶挑釁地說，「我這是在關心歐尼爾的健康，我都是為了他好。我希望他每餐能少吃幾個漢堡，偶爾回到體育館走走。我不希望他拖著暴肥的身軀上擂台來被我揍扁。」無論如何，歐尼爾已經公開接受了大秀哥的挑戰。大秀哥曾與拳王梅威瑟、相撲橫綱曙太郎等人交手，若明年歐尼爾真的依約上台，相信也能博取不少眼球。
(中時電子報)
文章來源：wwe.com
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