NBA》卓雷蒙格林：我並不恨詹姆斯
上季總冠軍賽第4戰，勇士隊格林惡意攻擊騎士隊詹姆斯下體，遭禁賽1場，最後痛失總冠軍。當時詹姆斯從倒地的格林臉上跨過去，格林忍不住出手攻擊詹姆斯要害，加上他之前累計的惡性犯規而被禁賽，讓球隊付出慘重代價。
不過格林在耶誕夜前接受媒體訪問時，表示他並不會因此而痛恨詹姆斯。「當有人從我臉上跨過去，我一定會有所回應，我至今仍不明白我為何會被禁賽。我不會去爭論既定的事實，我選擇向前看。」格林說，「籃球歸籃球，這並沒有影響我與詹姆斯的交情，至少就我自己而言，我不會因此而記恨他。我永遠不會忘記這件事，但我也不想再被過去的事給影響。」
勇士隊與騎士隊仍是本季總冠軍賽的大熱門，但由於杜蘭特的加盟，格林認為他可能不會再親自對付詹姆斯；因為如果有一個人比他還更想打倒詹姆斯，那個人肯定就是杜蘭特，況且也沒有對手敢不派最強的球員去盯杜蘭特。
(中時電子報)
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