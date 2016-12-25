獨派蠢蠢欲動！民進黨修公投法 沒說的秘密

蔡英文總統。（本報系資料照）

兩岸關係近日因「英川通話」以及川普的「一中政策」陷入緊張局勢，而日前立法院《公民投票法》部分條文修正草案，民進黨上下則力拚早日三讀，此舉引起大陸國台辦不滿表態堅決反對以立法、修法等方式進行台獨，或為台灣獨立打開方便之門，相對於民進黨全力衝刺修法的動作，可預見公投法的修法將為兩岸再掀波瀾，結果難料。

立法院12月15日初審通過的公投法草案有著不能說的秘密，公投法草案包含：一、降低公投提案門檻；二、降低公投連署門檻； 三、降低公投通過門檻；四、降低公民投票年齡，一旦依初審通過三讀，未來公投將成常態。

而這次的公投法修正案，綠委主要有9大版本草案，民進黨目前只妥協將領土變更複決案回歸憲法、排除兩岸政治協議事項，讓兩岸協議回歸兩岸協議監督條例處理，這兩點來看，從蔡政府的觀點是向大陸釋出善意，避免挑起敏感神經，增加兩岸的不確定性。

但根據中評社報導指出，公投在台灣卻像是潘朵拉的盒子，一打開什麼都會跑出來，兩岸關係敏感，綠營創意無限，泛主權議題太多，領土變更複決案只是其中之一，目前，民進黨立委磨拳擦掌要早日完成修法，獨派蠢蠢欲動。

中評社權威消息指出，包括立法院長蘇嘉全、民進黨立法院黨團總召柯建銘等綠委都已接到民進黨前主席林義雄12月27日的餐敘邀請，有綠營「神主牌」之稱的林義雄長期抨擊「鳥籠公投」，這次聖人出馬，勢必更加堅定民進黨修公法的堅強意志。

在這次公投法修法過程中，中國國民黨態度甚為詭譎，固然以現有立院席次，只要民進黨堅持，國民黨再怎樣都擋不住，但藍軍卻以把難題丟給民進黨自己去承擔的手法，不但主動發動修法，不阻攔民進黨版本，反而協力推一把，整個國民黨模糊了大是大非，反而是只有3席的親民黨明確表態，他們一貫反對下修公投法門檻，主張應排除領土納公投複決項目。

潘朵拉的盒子打開，兩岸關係難以預期，可以預見公投門檻大幅下修之後，公投綁大選將成台灣新常態，民進黨以泛主權公投來催票，整個大選就不是在比政績，而是在拚統獨了。

這是民進黨力拚修公投法沒有講出來的真正理由，也確定會造成台灣危機四伏，台海波瀾四起，台灣實在經不起這樣的折騰，尤其值得注意的是，川普上任後的美中台關係異於過去，以後台灣要辦泛主權公投，美國角色可能被抽離，台灣就要自己面對大陸了。

(中時電子報)