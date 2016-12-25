教宗主持平安夜彌撒
天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在擠滿人潮的聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主持耶誕夜彌撒，慶祝耶穌誕生。
教宗在過去一年當中一再呼籲全世界，更善加保護受困於戰亂、遷徙以及悲慘貧困的無辜民眾。
當西斯汀教堂唱詩班詠唱「榮耀頌」（Gloria）且聖伯多祿大殿的鐘聲響徹羅馬時，教宗走向聖壇主持彌撒，慶祝耶穌誕生。
這場深夜彌撒是耶誕季節的首個重要活動，緊接著教宗將於25日中午發表耶誕節文告。1051225
(中央社)
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