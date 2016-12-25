美國的陰謀？ 傳CIA刺殺俄羅斯大使
俄羅斯駐土耳其大使卡洛夫（Andrei Karlov）19日被刺殺，震驚各界，而最近更有不少土耳其媒體將矛頭指向美國，認為是美國中央情報局（CIA）和歐美同盟策劃暗殺，目的是要破壞土耳其和俄羅斯關係，並呼籲民眾支持土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。
土耳其媒體報導，認為CIA是刺殺案的主謀，行兇的警察亞丁塔斯（Mevlut Mert Altintas）則是歐美派來的間諜。更表示俄羅斯上議院防衛安全委員會副主席克林茨維奇（Frantz Klintsevich）分析，稱暗殺是有預謀的行動。
而且事件發生，土而其和俄羅斯非但沒有交惡，土而其總統艾爾段和俄羅斯總統普丁在襲擊後還共同發表譴責聲明，稱有一股勢力要破壞敘利亞的和平，普丁還強調必須揪出幕後主謀。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。