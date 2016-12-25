美國的陰謀？ 傳CIA刺殺俄羅斯大使

俄羅斯駐土耳其大使卡洛夫（Andrei Karlov）19日被刺殺，震驚各界。(圖片取自美聯社)

俄羅斯駐土耳其大使卡洛夫（Andrei Karlov）19日被刺殺，震驚各界，而最近更有不少土耳其媒體將矛頭指向美國，認為是美國中央情報局（CIA）和歐美同盟策劃暗殺，目的是要破壞土耳其和俄羅斯關係，並呼籲民眾支持土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。

土耳其媒體報導，認為CIA是刺殺案的主謀，行兇的警察亞丁塔斯（Mevlut Mert Altintas）則是歐美派來的間諜。更表示俄羅斯上議院防衛安全委員會副主席克林茨維奇（Frantz Klintsevich）分析，稱暗殺是有預謀的行動。

而且事件發生，土而其和俄羅斯非但沒有交惡，土而其總統艾爾段和俄羅斯總統普丁在襲擊後還共同發表譴責聲明，稱有一股勢力要破壞敘利亞的和平，普丁還強調必須揪出幕後主謀。

(中時電子報)