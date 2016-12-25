為點龍山寺藥師燈 連4年搶頭香
艋舺龍山寺每年農曆年前，都會吸引上千信眾點光明燈。今早6時廟方開始發放點燈號碼牌，7時開放登記，搶得「頭香」的沈大毅與兒子已是第4年排到1號，他說，因為很靈驗，所以即便要提早1個月開始排隊，仍是每年都要來。
龍山寺自今天起受理報名點燈，每天早上6時發號碼牌，7時開始受理報名，每天發1000號，每人領一張、一張號碼牌報名5戶，額滿為止。
雖然廟方一再強調，前年取消最熱門的大燈之後，全部改成小燈，數量增加至18萬盞，不用排隊也點得到，但是過去1個月，仍有虔城信眾「自動」拿著板凳在廟旁排隊。今天雖只發1000張號碼牌，廟方也表示即使加發也只會加200張，但仍排隊人潮仍逾1300位。
連續第四年排到第一位的沈大毅說，兒子曾罹患癌症，點燈之後痊癒，所以年年都來排隊，點完燈就會覺得蠻順的。沈說，今年大概從11月27日開始排隊，順利搶到頭香。
排光明燈10多年的趙先生說，排了這麼多年，每年動線都很亂，希望龍山寺管理、改善一下，否則全部排隊的人都擠在廣場，空氣糟、火氣又大；柳姓阿嬤則認為，雖然擠，但每年排一次沒有關係，神明一定會保佑。
(中時)
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