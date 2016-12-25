褓姆懷中摔下 美3月男嬰頭部重創亡

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美國新澤西州1名出生僅3個月的男嬰，本週稍早從褓姆懷裡不慎摔下撞地。由於頭部傷勢嚴重，在醫院搶救數日之後，家屬23日決定拔除男嬰呼吸器，結束他短暫的生命。

福斯新聞網（FOX News）今天報導，新澤西州桑德布魯克（Saddle Brook）警方20日接獲報案指出，3個月大的男嬰芮思（Reece Modzelewski）在家摔傷後陷入昏迷。

根據警方初步調查，身為男嬰褓姆的女性親友對員警坦承，原本她將芮思抱在懷中，結果寶寶不慎摔落，頭部直接撞到地板。

事發迄今，在哈肯沙克大學醫學中心（HackensackUniversity Medical Center ）接受搶救的芮斯，一直沒能脫離險境。他的父母23日同意拔除他的呼吸器，芮斯的短暫生命也劃下句點。

警方指出，目前正在調查芮斯的確切死因。警方並未公布褓姆姓名，也未透露褓姆可能涉及哪些罪名。

桑德布魯克警長庫格勒（Robert Kugler）對媒體表示，警方的初步了解是，芮斯原本被褓姆抱在懷中，結果卻意外摔下。

親友在Go Fund Me網站發動為芮斯籌募3萬美元喪葬費用的捐款，短短兩天募得金額已超過2萬2000美元。1051225

(中央社)