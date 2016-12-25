12月25日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●高中生無知 扮納粹挨批 Cosplay踩歷史禁忌

新竹市私立光復中學學生23日在校慶的變裝遊行上，竟穿著在二戰中大肆屠殺猶太人的納粹軍服登場，一場歡樂派對卻誤踩紅線，旋即引起以色列和德國駐台使館強烈譴責，總統府也說重話。校長程曉銘24日2度鞠躬道歉，坦承「創意不能無限上綱」，會追究行政疏失，但網友不領情，痛批「難怪台灣無知排世界第３」。

●坐牢重拾親情 扁感謝馬英九

前總統陳水扁24日出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕剪綵並致詞，他在相隔8年後首度公開發言，整整致詞23分鐘，「這是第一次公開講話，擔心也是最後一次」。儘管歷經坐牢、腦部病變，言詞依舊帶感染力，他更語出驚人「感謝馬英九，讓我拾回親情！」阿扁最後並表示，「希望我說這些話，不要當作我在演講，這只是一個『致詞』。」

●罷免黃國昌 逾3000人連署

不滿時代力量立委黃國昌支持同性婚，北北基安定力量聯盟昨在汐止火車站發起罷免連署，上千民眾高呼「黃國昌下台」，收集逾3000份連署書，已達罷免連署第1階段門檻。發起人孫繼正批評，黃很多政見都還沒實現，搞同婚根本是騙選票；黃國昌回應，尊重公民行使憲法權利，捍衛婚姻平權的立場不會動搖。

重點要聞

●無知 歷史老師 竟率學生扮納粹

無知當好玩！新竹光復中學上周舉辦變裝活動，其中一班學生在教歷史的導師率領下，穿著納粹軍裝、高舉納粹旗幟大喊：「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們抓進毒煙室！」校方並未勸阻，讓學生荒腔走板演出，更po照在臉書誇讚：「霸氣得咧！」引起網友撻伐，昨更遭以色列、德國駐台單位譴責，總統府更要求相關單位究責，光復中學校方緊急道歉，教育部表示要取消該校補助，專家則痛斥校方輕忽歷史、亂踩地雷，釀成國際笑話。

●螞蟻鑽眼揉碎 童磨破角膜險瞎

一隻小螞蟻，險害男童失明！一名2歲男童日前睡覺時，一隻螞蟻鑽進他未完全閉合的左眼，他不自覺揉眼，將螞蟻揉成三塊碎屍殘留眼內，也磨損眼角膜；就醫時，左眼已併發蜂窩性組織炎，紅腫有如核桃般睜不開，視力僅剩0.1，幾近失明，所幸經抗生素等藥物治療，救回視力至1.0。醫師提醒，蟲體誤闖眼睛切勿揉眼，避免磨破角膜，應以眨眼或沖洗方式，沖出蟲體。

●任滿2年 柯滿意度慘剩35％

台北市長柯文哲今天上任滿兩周年，《蘋果》最新民調顯示，柯施政滿意度跌到35.7%，不滿意度飆至59%，更有56%受訪者指若重新投票不再投柯，對比就職周年拿下61.9%滿意度、34.3%不滿意度、55%重新投票仍要選柯，形勢翻轉。《蘋果》也隨機街訪北市民眾，大多說不出柯有何政績，但視大巨蛋案歹戲拖棚為最差政策。有民眾說柯光有理想，卻無執行力，這任做完回去當醫生好了。

重點要聞

●陸客急凍 明年更冷了

兩岸關係冰凍，今年來台陸客估較去年至少減六十萬人次，加上美國總統當選人川普公開挑戰「一中原則」，恐衝擊兩岸關係。交通部官員預期，明年陸客來台縮減人數將擴大，不只觀光小兩會會談早已停擺，陸方也確定不派團參加台灣燈會，兩岸觀光發展不樂觀。

●歐巴馬簽署法案 美台軍事交流升級

美國白宮宣布，總統歐巴馬廿三日簽署「二○一七會計年度國防授權法案」，法案納入美台高級軍事交流的條文，確定美國國防部助理部長以上層級文官與現役軍官將可赴台交流，突破目前現役軍官與國防部副助理部長以上官員不得訪台的限制。

●張景森指國旅卡變購物卡 公僕怒了

國旅卡新制造成公務員反彈，行政院政務委員張景森在臉書上表示，國旅卡在國民黨執政後變成公務人員購物卡，因此政府要推動改革，回歸真正投入休假旅遊。但此貼文造成「公僕之怒」，上千名網友回應按下「怒」表情，隨後他將貼文從公開改成僅限好友才可觀看，又湧入許多留言質問張景森為何「刪文」。

重點要聞

●中國封殺 一年再一年// 盧廣仲演唱會突喊卡

藝人盧廣仲去年被過氣藝人黃安檢舉，指他曾聲援台灣「反黑箱服貿」，自此遭中國政府、網民的惡勢力打壓，在中國活動全部銷聲匿跡。最近他忙拍戲，原本明年一月要在中國濟南辦公益演唱會，逐漸恢復活動，但有中國媒體報導，這場活動也被突然取消，推測盧遭打壓並未解除。對此，盧廣仲所屬的經紀公司「添翼」低調回應，演唱會非取消只是延期，更表示該場演出批文有過，迴避封殺的說法。

●光復高中學生扮納粹 總統府道歉、究責

新竹市私立光復高中學生前天在校慶的變裝遊行活動中，穿戴納粹衣帽、手持納粹旗幟，化身納粹軍團，導師甚至登上戰車比出希特勒手式，引發爭議。總統府昨天向相關國家致歉，認為此舉是對苦難人民的不尊重，更是對近代人類歷史的無知。

●軍事交流》台美互訪 明年將各增至300件

美國總統歐巴馬簽署國防授權法案，取消台美軍事交流的相關限制，軍方資深官員昨天指出，台美軍事關係密切，近年來交流項目逐步增多，預估美軍訪台及我軍訪美件數，將由去年的各二百餘件規模，明年全年都將成長至約三百案的規模。

(中時電子報)