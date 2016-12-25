MLB》王建民洋基前投手教練史陶德邁爾 罹癌命危暫脫險
(08:42更新 史陶德邁爾擅長沉球與病情)王建民2005年在洋基隊登上大聯盟，當時第一位投手教練是史陶德邁爾(Mel Stottlemyre)，罹癌的他因對化療藥不良反應，昨在醫院和死神搏鬥，今最新消息是已轉危為安，暫時不會危及生命。
建仔2005年4月30日在大聯盟初登板，史陶德邁爾曾短暫指導他一年。史陶德邁爾大聯盟生涯11年全在洋基，有7季超過15勝，累積164勝139負，自責分率僅2.97，和王建民一樣，都是用極品的沉球(Sinker)迷惑著打者。
史陶德邁爾的兒子昨在臉書發文，指罹癌的父親正在醫院和死神搏鬥，一度命危，被ESPN.com報導。隨後史陶德邁爾的太太，告訴《每日新聞》(Daily News)，表示丈夫已經脫險。75歲的史陶德邁爾，被診斷出有多發性骨髓瘤，一種致命的血癌，與癌症奮戰已有16年。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。