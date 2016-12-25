MLB》王建民洋基前投手教練史陶德邁爾 罹癌命危暫脫險

史陶德邁爾去年6月，在洋基球場出席活動。(美聯社資料照)

(08:42更新 史陶德邁爾擅長沉球與病情)王建民2005年在洋基隊登上大聯盟，當時第一位投手教練是史陶德邁爾(Mel Stottlemyre)，罹癌的他因對化療藥不良反應，昨在醫院和死神搏鬥，今最新消息是已轉危為安，暫時不會危及生命。

建仔2005年4月30日在大聯盟初登板，史陶德邁爾曾短暫指導他一年。史陶德邁爾大聯盟生涯11年全在洋基，有7季超過15勝，累積164勝139負，自責分率僅2.97，和王建民一樣，都是用極品的沉球(Sinker)迷惑著打者。

史陶德邁爾的兒子昨在臉書發文，指罹癌的父親正在醫院和死神搏鬥，一度命危，被ESPN.com報導。隨後史陶德邁爾的太太，告訴《每日新聞》(Daily News)，表示丈夫已經脫險。75歲的史陶德邁爾，被診斷出有多發性骨髓瘤，一種致命的血癌，與癌症奮戰已有16年。

(中時電子報)