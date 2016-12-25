骨折小狗遭棄雪地 網友集資送醫開刀

美國底特律一戶人家日前搬家時，將一隻小狗與垃圾、家具一起丟棄門前，有民眾發現小狗骨折，瑟縮於冰天雪地間，在網站發動募款，湊足醫藥費，協助小狗接受手術。

日前底特律地區有民眾發現一隻名叫「奧利露」（Ollie Loo）的鬥牛犬，跟廢棄家具與垃圾遭人丟棄在一棟民宅門前的路邊，民宅則已人去樓空。

由於當時當地下雪，小狗在天寒地凍之際，瑟縮在一張廢棄木椅上，民眾還發現小狗腿上有傷，因此拍下照片，在YouCaring網站發動募款，希望籌措到2500美元的醫藥費用，好送小狗去獸醫診所開刀。

短短幾天，在180多位網友捐助下，募款金額跨過原本設定的目標，達到6746美元。

根據YouCaring網站募款專區今天發表的進度報告，「奧利露」24日稍早已經在密西根州華盛頓市（Washington）的威爾森獸醫醫院（Wilson Veterinary Hospital）接受大腿骨折手術，開刀結果一切順利，估計明晚可以出院，但醫師同時發現牠有心絲蟲症，所以在這次開刀休養後，接下來還要接受心絲蟲症治療。1051225

(中央社)