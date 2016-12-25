骨折小狗遭棄雪地 網友集資送醫開刀
美國底特律一戶人家日前搬家時，將一隻小狗與垃圾、家具一起丟棄門前，有民眾發現小狗骨折，瑟縮於冰天雪地間，在網站發動募款，湊足醫藥費，協助小狗接受手術。
日前底特律地區有民眾發現一隻名叫「奧利露」（Ollie Loo）的鬥牛犬，跟廢棄家具與垃圾遭人丟棄在一棟民宅門前的路邊，民宅則已人去樓空。
由於當時當地下雪，小狗在天寒地凍之際，瑟縮在一張廢棄木椅上，民眾還發現小狗腿上有傷，因此拍下照片，在YouCaring網站發動募款，希望籌措到2500美元的醫藥費用，好送小狗去獸醫診所開刀。
短短幾天，在180多位網友捐助下，募款金額跨過原本設定的目標，達到6746美元。
根據YouCaring網站募款專區今天發表的進度報告，「奧利露」24日稍早已經在密西根州華盛頓市（Washington）的威爾森獸醫醫院（Wilson Veterinary Hospital）接受大腿骨折手術，開刀結果一切順利，估計明晚可以出院，但醫師同時發現牠有心絲蟲症，所以在這次開刀休養後，接下來還要接受心絲蟲症治療。1051225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。