口服蝦紅素 開刀前須停用避免大出血
坊間超夯的蝦紅素被許多人當成保健食品，一般認為它可以抗氧化、抗癌，比葉黃素還受歡迎；不過，有眼科醫師在為病患動白內障手術時發現，服用蝦紅素的患者手術時的出血量是正常的2倍，建議應停止服用蝦紅素3至4周，才動手術，以維護手術安全。
國軍高雄總醫院眼科醫師洪啟庭說，蝦紅素已經被證實具有許多高價值的醫療效用，被歸類為1種擁有廣泛醫效的非處方用藥，第4台或各藥局幾乎都有在賣，許多人每天服用保健。
洪啟庭說，蝦紅素有抗凝血功能，比一般藥物如阿斯匹靈等及非處方用藥還強；保健食品中的銀杏、納豆、紅麴與深海魚油等，均有預防血栓形成與中風發生的功效，和阿斯匹靈一樣，在手術前都必須停用7至10天，才不至於發生術中出血。
洪啟庭臨床發現，蝦紅素抗凝血的時間更長，即使停用7天後，在手術中仍會有明顯的出血傾向，容易干擾手術的進行與預後；他曾收治過開白內障手術，一隻眼沒出血，另一隻眼卻流血量比一般還多，詢問後才知知道病患正吃蝦紅素保健。
他曾統計約100名不同科的醫師，包括婦科、牙科，瞭解病患有服用蝦紅素在手術時的出血狀況，結果所有醫師都表示，流血量幾乎多了兩倍。
這項研究報告發表於上個月的澳洲醫學期刊，洪啟庭強烈建議，無論進行何種手術，甚至拔牙或美容手術的患者，若有服用蝦紅素，要停止服用蝦紅素3至4周才動手術，以確保手術安全。
(中時)
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