影史最賣座聖誕電影 《小鬼當家》最狂！
昨日適逢聖誕夜，知名電影網站IMDB就應景公布史上25部最賣座的聖誕電影，而1990推出的《小鬼當家》就成為No.1！當時該片在北美票房高達2.85億美元，儘管現在電視再重播，仍有許多觀眾會停下來回溫一番。
《小鬼當家》在1990年聖誕檔期推出時果然造成轟動，從IMDB公布的資料來看，該片還擊敗《第六感生死戀》，成為90年代最賣座的電影！至於第二名賣座聖誕片則是喜劇天王金凱瑞的《鬼靈精》，第三名則是動畫片《北極特快車》。不過有趣的是，《小鬼當家2》人氣不減，在這排名上還是第四名，奠定它聖誕節電影的地位。
(中時電子報)
關鍵字：小鬼當家
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