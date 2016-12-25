高鐵嘉義站慶耶誕 站務員巧扮天使送甜蜜

高鐵站務員巧扮耶誕天使，小朋友拿到糖果後開心獻吻。（高鐵提供）

小朋友與高鐵站務員合影。（高鐵提供）

為迎接溫馨耶誕節，24日高鐵嘉義站舉辦「耶誕分享、甜蜜祝福」活動。由高鐵站務員巧扮耶誕天使，手持糖果籃分送一顆顆耶誕造型的糖果，祝福旅客佳節愉快。希望旅客們拿到糖果時，都能感受耶誕節的溫馨氛圍以及台灣高鐵的用心服務，更留下難忘的耶誕高鐵乘車體驗！

高鐵嘉義站為營造耶誕節的溫馨氣氛，車站的每位服務人員，更特別在耶誕節期間戴上造型可愛的耶誕胸針，希望讓旅客在旅程中隨處都能感受到耶誕氣息；此外，在車站大廳以及旅客服務台前，布置繽紛耀眼的耶誕樹，樹上綴以閃亮掛飾，串起節慶的喜悅氛圍。隨著佳節的腳步逐漸靠進，許多旅客在行經車站大廳時，紛紛停下腳步與耶誕樹拍照留念，感受台灣高鐵精心營造的耶誕氛圍。

來自高雄的旅客表示，帶小朋友外出走走，巧遇高鐵發送耶誕糖果活動，開心拍照留念，小朋友開心說「哇！高鐵送糖果耶！」感受到高鐵的真誠與熱情；鐵路警察也融入耶誕節的歡樂氣氛，客串耶誕老人，一起分享甜蜜祝福迎接耶誕節。

高鐵嘉義站表示，在溫馨的平安夜，特別致贈限量耶誕造型的糖果，讓搭乘高鐵的旅客都帶著滿滿的溫馨暖意歡度聖誕佳節，留下一個美好的旅程回憶。未來，高鐵公司也將持續配合各項節慶舉辦應景的車站活動，希望為旅客創造更多難忘的乘車經驗與驚喜感動。

(中時)