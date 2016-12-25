2018國民黨出奇兵 洪秀柱親征雙北？
備戰2018縣市長選戰，傳國民黨將打「奇兵牌」，黨主席洪秀柱可能親征雙北，副主席詹啟賢挑戰台南，前交通部部長葉匡時衝刺高雄。
目前全台含外島22個縣市，16個由民進黨執政，國民黨執政的只剩6個；尤其6都之中，僅剩新北市這塊版圖。蘋果日報報導，備戰2018縣市長大選，國民黨首要之務是先守住新北巿，再搶攻北市、桃園、台中三都，並期望在台南、高雄等綠營縣市打出亮眼成績。
而在中央與地方全面失守的情況下，國民黨2018可能祭奇兵策略，黨主席洪秀柱被視為活棋，可親征雙北也可南下當刺客；曾任台南奇美醫院院長的詹啟賢可挑戰台南；葉匡時曾在高雄中山大學任教，形象清新，可衝刺高雄。
至於台北市，除已表態的前立委丁守中、總統府前副祕羅智強，江宜樺、張善政2位前行政院長，更被視為大黑馬。桃園市鎖定組發會前主委蘇俊賓返鄉參選；台中市方面，前行政院副秘書長蕭家淇是可能人選。
(中時電子報)
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