Ella熱吻尪放閃 曬照打臉單身Selina
先前才證實懷孕的Ella，和老公賴斯翔最愛在網上放閃，但這卻讓現在單身的Hebe與Selina粉絲看了很不是滋味！昨聖誕夜，Hebe與Selina不約而同放上一張三人聚會的照片，沒想到Ella在今晨出手，貼的卻是熱吻老公的照片，讓網友都虧她「單身只能放姊妹照？」
Selina與Hebe昨都在網上貼出三人與寵物的合照，加上Ella肚中的孩子，她們稱之為「一家六口」，兩人都不約而同祝粉絲聖誕快樂，可怎知Ella竟然在今天凌晨貼出的祝賀照，是她與老公在倫敦大橋底下甜蜜熱吻的圖，讓粉絲傻眼。
不少人揶揄Ella不甩單身的Hebe與Selina貼的姊妹照，「簡直給她們打臉啊！」還有人替H.S抱不平，笑稱「難道單身只能發姊妹照？」虧她照片風格與兩人完全不同。
(中時電子報)
關鍵字：Ella
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