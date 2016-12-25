吳德榮：27日鋒面冷氣團到 氣溫急降

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今天耶誕節，全台天氣大回暖。氣象專家吳德榮今天在洩天機教室說，27日鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫將急遽下降。

吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心的數值模擬顯示，今天東北季風減弱，明天轉為東南風；西半部白天溫暖舒適，氣溫逐日大幅回暖，北部可回升至攝氏25度、26度，中南部達27度，明天西半部更可升至28度、29度。

吳德榮提醒，27日鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫急遽下降，28日至31日清晨，大陸冷氣團籠罩，各地氣溫偏低。

吳德榮說，這波冷氣團會讓北台灣沿海空曠地區最低溫降至12度、13度，都會區降至13度、14度，中部最低溫會降至13度、14度，南部最低溫則會降為14度至16度。

另外，27日至30日，迎風面的北部、東半部天氣陰冷，會有局部雨，28日、29日台灣附近中層水氣增加，中南部雲量增多，也會有零星、少量降雨，31日白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

至於玉山、合歡山3000公尺以上高山有無降雪機會？吳德榮說，最新模擬資料顯示，28日、29日大氣的水氣量雖然增多了，但氣溫還不夠低，並未符合降雪的條件。1051225

(中央社)