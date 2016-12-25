教宗主持平安夜彌撒 感嘆物慾挾持耶誕

教宗方濟各今天主持耶誕夜彌撒時表示，耶誕已被令人目眩神迷的物質主義「挾持」，讓神退居陰影中，並蒙蔽眾多世人，使他們對飢餓、移民和飽受戰亂蹂躪者的需求視若無睹。

這是方濟各自2013年當選教宗以來，第4度領導全球12億羅馬天主教徒迎接耶誕。他於耶誕夜布道表示，經常沉迷於禮物、盛宴和利己主義的當今世界，需要更多謙遜。

約有1萬名信徒以及數十位樞機和主教，參加教宗在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主持的莊嚴但喜樂彌撒。教宗說，必須提醒富裕世界的眾多人，耶誕的訊息是謙遜、簡樸和神秘。

他說：「耶穌的誕生遭到一些人排斥，也被眾多其他人視為無關緊要。當耶誕變成一場盛宴，主角是我們而非耶穌，當商業的光芒把神的亮光逼到陰影中，當我們只關心禮物，冷酷對待遭邊緣化人們時，今日也會存在相同的漠不關心。」

教宗接著說，物慾已挾持耶誕，必須解放開來。

經常捍衛貧苦者的教宗指出，年幼的耶穌應可讓大家聯想到今日受苦受難者，尤其是兒童。

教宗說：「讓我們也容許我們被現今世界的兒童所激勵，他們並非躺在幼兒床上受到父母親寵愛，而是受困骯髒馬槽尊嚴盡失，躲在地下逃避轟炸，流落大城市人行道或擠在超載移民船隻的艙底。」

教宗又說：「讓我們也容許我們被那些未獲准出生小孩、因不能填飽肚子而哭泣以及手上握著武器而非玩具者所激勵。」1051225

(中央社)