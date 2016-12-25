MLB》從MVP淪龍套替補 李大浩：艱難的一年
韓籍強打李大浩為一圓孩提時代的夢，上賽季拒絕軟銀三年高達16億日圓(約4.36億台幣)合約，以一年500萬美元(約1.6億台幣)加盟水手，逐夢故事令人動容，但沒打出成績，季後未獲續約，不過他為了家人，打算放下旅美的執著，尋求能固定先發的機會，韓媒報導，包括日職、韓職，都有球隊打算出手搶人。
《韓國時報》報導，李大浩去年助軟銀完成二連霸、奪得日本大賽MVP後，放棄在日本當明星的機會，執意前進大聯盟，「我想看自己在全世界最艱難的聯盟中，能不能生存，」最後這名34歲的強打，整季出賽104場，但多為替補上陣，繳出打擊率2成53、14轟、49分打點成績。
「我感覺自己像戰場上的勇士，」從明星強打淪為跑龍套替補，原本打來得心應手的棒球，剎那間成了得努力克服的難題，李大浩坦言，「整季過得很煎熬，但同時也是最開心的一年。」同樣出身南韓、效力遊騎兵的秋信守也直言，「上場機會少，即便是像李大浩這樣的強打者，想打出成績也很困難。」
如今總算圓夢，李大浩也改變心態，不再堅持逐夢，而想善盡照顧家人、當個好爸爸的責任，「我很害怕如果繼續追逐生涯成就，無法對家人負責，」他透露將以能固定先發為優先，挑選新東家，不只有美國，重返韓職或日職，也都是選項之一。
報導指出，現在包括李大浩在韓職的前東家樂天巨人、日職軟銀，連日職的羅德、歐力士、樂天，也都傳出有意願想網羅，李大浩本人雖尚未決定，不過似乎相當有可能返回生涯起點樂天巨人。
(中時電子報)
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