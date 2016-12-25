龍山寺點光明燈發放號碼牌

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大批民眾排隊。（趙雙傑攝）

民眾沈大毅連續四年搶得頭香。（趙雙傑攝）

民眾自備板凳椅子排隊。（趙雙傑攝）

香火鼎盛的艋舺龍山寺今（25）日受理報名點光明燈，並在早上6點發放號碼牌，7點開始受理登記，吸引大批民眾前來排隊領取，限發1000號的號碼牌也很快發放完畢。

(中時)