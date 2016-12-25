籌設兒童館服務弱勢童 北家扶募基金
為服務更多弱勢兒少，北台北家扶中心規劃在北投籌設兒童館，但目前僅募得1成多基金，呼籲社會大眾伸出援手，支持兒童館籌設，成為弱勢兒少的後盾。
北台北家扶中心表示，從民國88年成立至今，已走過了17個年頭，服務對象已成長到900個家庭、1500名以上的孩童，辦公空間早已不敷使用，孩子們到中心時，無法提供足夠空間讓他們自在活動，連找一個安靜空間閱讀或是談話常常都顯困難，對他們來說，家扶總是擁擠的印象。
為了讓服務擴及更多有需要的弱勢家庭及兒少，北台北家扶中心表示，決定於北投增設兒童館，讓受助家庭有需求時可即時找社工協助及商量，也希望兒童館能成為孩子心中的樹屋，安全吐露及面對自己，盡情發揮自己的想像及創意。
籌設兒童館需要新台幣4300萬元基金，北台北家扶中心表示，至今僅收到464萬元善款，距離募款目標還有很大距離，販售小農農產的憨農有限公司負責人吳文輝，得知北台北家扶正籌設兒童館，因此陸續於各地設攤義賣協助籌設兒童館基金，今年最後一波主打12月30日在南港軟體園區一期B棟販售新鮮農產品。
北台北家扶中心除了廣邀社會大眾一同支持台灣農業以及兒童館籌設計畫，也希望熱心大眾能夠伸出援手，一人捐出1000元，就能積沙成塔，共聚幸福給兒童，希望集結大眾的力量，讓每個有需要的家庭遇到挫折時，知道社會不會放棄他們，讓家扶兒童館成為弱勢家庭的後盾。1051225
(中央社)
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