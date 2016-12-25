日札幌機場再取消百航班 耶誕夜歸家不得
日本北海道50年來最大的降雪量，昨天再度造成將近100個飛機航班與數百班火車取消，耶誕夜許多人有家歸不得。
日經亞洲新聞網網站報導，北海道最大機場札幌新千歲機場23日在大雪造成超過280次航班取消、約6000人滯留機場後，積極試圖恢復正常運作。
機場運營公司北海道空港株式會社指出，這是新千歲機場1992年啟用以來最多人次在機場過夜的一次。
國土交通省表示，昨天主要因為飛機不足，造成今天又有95次航班取消。
20歲的觀光學校學生岩淵（音譯）說：「我實在很希望今天可以回到家，」「我唯一可做的就是祈禱不要收到航空公司的電郵，通知我航班取消。」
由於積雪清除時間超乎預期，北海道鐵道公司暫停所有昨天早上從札幌車站出發的火車，下午的班次也取消部分，導致整體取消班次達到470班。（譯者：中央社許湘欣）1051225
(中央社)
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