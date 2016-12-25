百年前寫給耶誕老人的信 牽動溫馨情

出自1名10歲小女孩之手，在1907年寫給聖誕老人的一封信，因緣際會之下，相隔一世紀後在今年的耶誕節前，讓一座無名之墓終於得以刻上名字。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，十多年前，紐約市居民麥塔藍諾（Peter Mattaliano）翻修自家公寓的老舊壁爐時，拆卸磚塊時意外找到一封有著燒毀痕跡的信函。

原來這是曾經住在這棟公寓裡，名叫「瑪麗」（Mary）的10歲女孩，在1907年寫給耶誕老人的一封信，放在藍色信封內。麥塔藍諾從信上得知，瑪麗並沒有向耶誕老人要求任何禮物，反而是代替弟弟請求，寫著：「我弟弟很想要一輛推車，但我知道您可能負擔不起。」

麥塔藍諾了解到瑪麗出身愛爾蘭家庭，信仰虔誠，她還在信上懇請耶誕老人「拜託您千萬不要忘了那些窮苦的人。」

麥塔藍諾設法尋找瑪麗的下落，向戶政單位查詢，可惜收穫有限，於是轉向紐約時報（New York Times）求助，很快查出瑪麗長大之後，嫁給了麥葛漢（GeorgeMcGahan）為妻。不曾生兒育女的她，職業為速記員，但瑪麗已於1979年過世，享年82歲。

麥塔藍諾說，媒體記者神通廣大，短短4天就查到瑪麗安葬在哪個墓園。但是，當他親自前往墓園時，卻只找到麥葛漢的墳墓。

他表示，緊臨麥葛漢墳墓的旁邊，有個無碑之墓，他推測應該是瑪麗的長眠之所，「她曾經是有著深刻感情，而且慷慨大方的小女孩，不應該如此遭到遺忘。儘管身後沒有後代子孫可以前來憑弔，世人也應該知道她的身分。」

由於麥塔藍諾並非親屬，礙於規定無法幫瑪麗設立墓碑。後來，他開始在愛爾蘭當地報紙刊登廣告，希望找到瑪麗的家屬。

終於，麥塔藍諾的努力，終於在今年有了回音。

哥倫比亞廣播公司報導，住在愛爾蘭首都都柏林郊區，擔任物理老師的鄧普西（Brian Dempsey），今年1月在當地報紙看到一則消息，注意到故事主角的姓氏，跟他母親的娘家姓一模一樣，進一步求證更發現，瑪麗與他的母親是遠房堂姊妹。

身為瑪麗的家族親屬，鄧普西寄發公證信函給麥塔藍諾，授權他代表家屬出面，為瑪麗在墓碑上刻下名字，這項任務終於在今年耶誕節來臨的1週之前完成了。

下葬37年之後，瑪麗終於有了自己的墓碑。麥塔藍諾站在瑪麗的墓邊開心的說：「本來就應該要這樣才對。」他也說：「這是擬人化的耶誕精神展現。」1051225

(中央社)