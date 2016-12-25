耶誕節把握好天氣 鄭明典：溫暖偏乾穩定

氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上表示，偏東風比較「乾淨」，也比較溫暖，如果風速不強，天氣也會偏乾和穩定。

中央氣象局說，今天耶誕節清晨仍偏涼，白天氣溫回升，全台溫暖，北部高溫約攝氏24度至26度，中南部及花東26度至28度。

氣象局預報中心主任鄭明典今天一早也在臉書上以「高壓出海後的偏東風」為題，表示偏東風比較「乾淨」，也比較溫暖，如果風速不強，天氣也會偏乾和穩定。

鄭明典說，只是背風面的中南部會有汙染擴散不易的問題。另外，強烈颱風在菲律賓東側，那邊也會傳過來「長浪」，提醒民眾這幾天就不要到不熟悉的海邊玩了。1051225

(中央社)