捨得剪掉多年長髮？ 讓大S最不捨的是...
大S（徐熙媛）今年5月生下兒子汪希箖，與老公汪小菲育有一子一女，湊得「好」字，大S產後鮮少公開亮相，日前才復出現身代言活動，而昨（24日）則在微博曬出短髮照，大S一改過去招牌長髮，頂著俏麗短髮示人，而過去總是愛髮如命的大S怎麼捨得剪掉頭髮？
大S剪掉留了多年的浪漫長髮，昨頂著肩上短髮與小S同框，姊妹倆長得一模一樣，讓人差點認不出，而昨深夜大S再曬自拍照，短髮造型很受網友歡迎，粉絲也忍不住留言問大S怎麼捨得剪掉長髮，大S也親民回覆：「唯一捨不得的是孩子生病！其他捨得的翻天！」
一向呵護頭髮的大S罕見剪髮，她表示是因帶孩子沒時間洗頭，她也透露「頭髮夠用就好！你們喜歡最重要！」不過頂著短髮，大S也直呼：「方便多了！」
(中時電子報)
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