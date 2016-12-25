大熊建設獻愛心 捐款助罕病基金會

大熊建設董事長梁信雄（右）捐款20萬元給罕見疾病基金會，由該基金會董事長曾敏傑代表接受。（盧金足攝）

擅長演奏薩克斯風的大熊建設董事長梁信雄，是少數獲得街頭藝人證照的建築業大老闆。（盧金足攝）

大熊建設董事長梁信雄慶祝全新落成的「大熊康橋」建案，捐贈20萬元給財團法人罕見疾病基金會，適逢耶誕節，讓罕病兒收到特別有意義的「耶誕禮物」。

罕見疾病基金會董事長曾敏傑表示，家有罕病兒的家長，因為照顧病患長期付出，深受很多壓力，尤其是醫療枆材、維生器材和營養品等經費，帶來沉重經濟負擔。

「希望透過自己的行動，能號召更多善心人士投入對罕疾的關懷和支持！」梁信雄說，一手打造的新建案，專程請來和他同樣熱愛音樂的建築相關同業演出，他樂於演出拿手的薩克斯風，在耶誕佳節與住戶同歡。

(中時)