直播》日本核災食品輸台公聽會

日本核災食品輸台公聽會│20161225中視新聞LIVE直播

日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會。據報導，為了阻止日本核災區食品進口，國民黨25日發動兩波抗議。一早包圍行政院核災區食品公聽會，下午則號召萬人集結自由廣場，在國民黨主席洪秀柱帶領下，遊行表達拒吃核食決心。國民黨呼籲，民眾站出來響應，並攜帶鍋、鏟等廚具敲打發聲，表達全民堅決反對核災食品進口的決心。

(中時電子報)